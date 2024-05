La Soluzione ♚ Chi lo pratica deve avere buona mira La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TIRO AL PIATTELLO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIROALPIATTELLO

Significato della soluzione per: Chi lo pratica deve avere buona mira Il termine generico tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco. Il termine specifico tiro a volo invece, nasce per identificare una ben precisa forma di tiro al piattello, che consiste nel colpire in volo un bersaglio piatto, chiamato piattello, da una determinata distanza con un fucile a canna liscia, ed è una disciplina olimpica, nel cui ambito, tuttavia, viene ormai identificata ufficialmente con il suo termine generico, tiro a volo.

