Cassetto di scrivania nei cruciverba: la soluzione è Tiretto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cassetto di scrivania' è 'Tiretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRETTO

Curiosità e Significato di Tiretto

La parola Tiretto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tiretto.

Perché la soluzione è Tiretto? Il termine tiretto indica un piccolo cassetto posizionato sulla scrivania, usato per custodire oggetti di uso quotidiano come penne, graffette o biglietti. È un elemento pratico e comodo, pensato per mantenere l’area di lavoro ordinata e funzionale. Inserire un tiretto nella scrivania significa avere sempre a portata di mano ciò che serve, rendendo più efficiente il proprio spazio di lavoro.

Come si scrive la soluzione Tiretto

Hai trovato la definizione "Cassetto di scrivania" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

