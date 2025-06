Casa con due vani nei cruciverba: la soluzione è Bilocale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Casa con due vani' è 'Bilocale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILOCALE

Curiosità e Significato di Bilocale

Hai risolto il cruciverba con Bilocale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Bilocale.

Perché la soluzione è Bilocale? BILOCALE indica un appartamento composto da due vani principali, di solito camera e soggiorno, perfetto per coppie o single. È una soluzione compatta e funzionale, ideale per chi cerca comfort senza ingombrare troppo spazio. Un modo semplice per descrivere un'abitazione pratica e accogliente, adatta a chi desidera vivere in modo dinamico e smart.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Due stanze più serviziDue stanze bagno e cucinaUn piccolo appartamentoLa partita fra due squadre di casaAppartamenti con due vanidivisoria tra due vani

Come si scrive la soluzione Bilocale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Casa con due vani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L A A P T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPATOLA" SPATOLA

