La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Due stanze bagno e cucina' è 'Bilocale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILOCALE

Approfondisci la parola di 8 lettere Bilocale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bilocale? Il termine bilocale indica un appartamento composto da due stanze principali, tipicamente una zona giorno (come soggiorno e cucina) e una camera da letto. Spesso si tratta di soluzioni compatte e funzionali, ideali per single o coppie. La presenza di bagno e cucina rende questa tipologia di abitazione pratica e completa, perfetta per chi cerca comfort senza grandi spazi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piccolo appartamentoHa solo il soggiorno e una camera da lettoUna camera e un soggiornoAppartamenti con due stanzeIn cucina: due uova all occhio diL appartamento con due sole stanze

Hai davanti la definizione "Due stanze bagno e cucina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

B A B U E U R O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BEAUBOURG" BEAUBOURG

