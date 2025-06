Due stanze più servizi nei cruciverba: la soluzione è Bilocale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Due stanze più servizi' è 'Bilocale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILOCALE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bilocale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bilocale.

Perché la soluzione è Bilocale? BILOCALE indica un appartamento composto da due stanze principali: di solito una zona giorno e una camera da letto, più i servizi come bagno e cucina. È la soluzione ideale per single o coppie che cercano comfort senza spazi eccessivi. Questa parola sintetizza un'abitazione funzionale e compatta, perfetta per chi desidera vivere in modo pratico e accogliente.

Se "Due stanze più servizi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

