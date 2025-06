Blocco di biglietti o assegni fra nei cruciverba: la soluzione è Carnet

CARNET

Curiosità e Significato di Carnet

Perché la soluzione è Carnet? Il termine carnet indica un insieme di biglietti o assegni legati insieme, spesso usati per viaggi o servizi ricorrenti. È come un libretto prepagato che permette di usufruire di più utilizzi senza dover acquistare singolarmente ogni volta. Questo sistema è comodo e pratico, offrendo flessibilità e risparmio. In breve, un carnet semplifica la gestione di più transazioni in modo intuitivo e organizzato.

Come si scrive la soluzione Carnet

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

T Torino

