Significato della soluzione per: Blocchetto di assegni

È una garanzia per i dazi doganali e le tasse globalmente accettata che può sostituire il deposito cauzionale richiesto dalle autorità doganali e può essere utilizzato in più Paesi in più viaggi fino alla validità di un anno. È costituito da moduli di dichiarazione doganale unificati pronti per essere utilizzati in tutti i valichi di frontiera. Il Carnet ATA, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea esentasse e esenti da dazi di merci fino alla durata massima di un anno.

Italiano: Sostantivo: carnet m inv . piccolo quaderno o libro. blocchetto di fogli o biglietti. Sillabazione: car | nét. Pronuncia: IPA: /kar'ne/ . Etimologia / Derivazione: deriva da cahier cioè "quaderno" . Sinonimi: blocchetto, libretto, quaderno, taccuino.