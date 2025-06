Un tipo di padre nei cruciverba: la soluzione è Putativo

PUTATIVO

Curiosità e Significato di Putativo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Putativo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Putativo? Putativo indica qualcosa che si suppone o si crede essere vero, anche senza prove certe. Spesso si usa per descrivere un padre che si pensa essere il genitore legittimo, anche se non è ancora stato ufficialmente riconosciuto. È un termine utile per indicare una condizione di supposizione o presunzione, lasciando spazio a dubbi o conferme future. In sostanza, rappresenta una certezza apparente, ancora da confermare.

Come si scrive la soluzione Putativo

P Padova

U Udine

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

