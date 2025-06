Si spenna a Natale nei cruciverba: la soluzione è Cappone

Home / Soluzioni Cruciverba / Si spenna a Natale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si spenna a Natale' è 'Cappone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPONE

Curiosità e Significato di Cappone

Approfondisci la parola di 7 lettere Cappone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cappone? Cappone è un gallo maschio allevato appositamente per le festività natalizie, noto per la sua carne pregiata e saporita. Tradizionalmente, viene preparato come piatto principale durante il pranzo di Natale, simbolo di convivialità e tradizione. La scelta di questo volatile è radicata nelle usanze italiane, rendendo il Natale ancora più speciale con un tocco di gusto e cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il pesce detto anche gallinellaUn tipo di gallettoLo si ricostruisce a NataleVi si trova la casa natale di Raffaello SanzioSi addobba a Natale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cappone

Hai davanti la definizione "Si spenna a Natale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A U I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUINA" SUINA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.