Il pesce detto anche gallinella nei cruciverba: la soluzione è Cappone

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pesce detto anche gallinella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il pesce detto anche gallinella' è 'Cappone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPONE

Curiosità e Significato di "Cappone"

La soluzione Cappone di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cappone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il cappone è un gallo castrato, noto per la sua carne tenera e saporita, spesso utilizzato in cucina per preparare piatti tradizionali. In alcune regioni, il termine gallinella può riferirsi a pesci come il pesce gallinella, ma qui indica piuttosto il gallo castrato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il pesce detto anche cefaloPesce marino detto John Dory dagli inglesiPesce detto anche mugginePesce detto cheppiaPesce anche detto luccio di mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Cappone

Hai davanti la definizione "Il pesce detto anche gallinella" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C C R N E I T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRITICONE" CRITICONE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.