Nave da carico di portata limitata nei cruciverba: la soluzione è Tramp

Home / Soluzioni Cruciverba / Nave da carico di portata limitata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nave da carico di portata limitata' è 'Tramp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMP

Curiosità e Significato di Tramp

Hai risolto il cruciverba con Tramp? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tramp.

Perché la soluzione è Tramp? Una TRAMP è una nave da carico di dimensioni contenute, pensata per trasportare merci su rotte brevi o in acque ristrette. Questi natanti sono ideali per consegne rapide e flessibili, spesso operando tra porti meno trafficati. La loro capacità limitata le rende perfette per carichi più piccoli, garantendo comunque un efficiente collegamento tra diverse località marittime.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una piccola nave da caricoLa parte della nave destinata al caricoSistemazione del carico della naveLa normale durata delle operazioni di carico e scarico d una nave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tramp

Se "Nave da carico di portata limitata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E E T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRETE" PRETE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.