Vi si aggiudica con un colpo di martello nei cruciverba: la soluzione è Asta

ASTA

Curiosità e Significato di Asta

Perché la soluzione è Asta? L'asta è un'asta pubblica o privata in cui si vendono beni o servizi, spesso al miglior offerente. È un procedimento dinamico e competitivo, dove le offerte aumentano fino a raggiungere il massimo. Il termine deriva dal latino altus, che indica qualcosa di elevato, ma oggi rappresenta un momento di gara e negoziazione. Un vero colpo di fortuna o astuzia può fare la differenza in questa scena.

Come si scrive la soluzione Asta

Hai davanti la definizione "Vi si aggiudica con un colpo di martello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

