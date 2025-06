Una modifica che perfeziona nei cruciverba: la soluzione è Miglioria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una modifica che perfeziona' è 'Miglioria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIGLIORIA

Curiosità e Significato di Miglioria

Perché la soluzione è Miglioria? La parola miglioria indica un miglioramento o una modifica che rende qualcosa più efficace, bello o funzionale. Si riferisce a un processo di perfezionamento, di affinamento di un'idea o di un oggetto. È come aggiustare il tiro per ottenere un risultato più soddisfacente. In sostanza, rappresenta il desiderio di evolversi e di rendere le cose sempre migliori, spingendo verso l'eccellenza.

Come si scrive la soluzione Miglioria

Hai davanti la definizione "Una modifica che perfeziona" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

