La modifica il trasformatore

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Tensione – in fisica, forza esercitata su una unità di superficie Tensione – causa fisica che spinge le cariche elettriche Tensione – in chimica, reazione delle molecole di un corpo soggette ad una forza deformante Tensione – in diritto internazionale, ha inizio fra due soggetti quando le parti percepiscono l'incompatibilità dei rispettivi obiettivi Tensione – un sentimento Tensione – tratto fonetico Tensione – film del 1949 diretto da John Berry Tensione sanguigna – in fisiologia, la pressione esercitata dal sangue sui vasi sanguigni Tensione interna – in scienza delle costruzioni, misura delle forze di contatto esercitate tra le parti ...

tensione ( approfondimento) f sing (pl.: tensioni)

(fisica) (meccanica) stato di un oggetto che è tirato (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) differenza di potenziale elettrico potenziale elettrico di un sistema antropico il Taser produce una scarica elettrica ad alta tensione e basso amperaggio (psicologia) condizione mentale e psichica di eccitazione, dovuta ad un coinvolgimento di forte emozione era presente così tanta tensione emotiva ché... (familiare) riguardo ai muscoli, ai tendini ed ai nervi, risulta come transitoria impossibilità di liberarsi da una posizione anomala degli stessi il torcicollo è un esempio di tensione lieve

Sillabazione

ten | sió | ne

Pronuncia

IPA: /ten'sjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino tensio derivazione di tendere cioè "tendere"

Sinonimi

trazione, espansione

( senso figurato ) (di persona) agitazione, nervosismo, stress, eccitazione, preoccupazione, ansia, apprensione, inquietudine, turbamento, angoscia

agitazione, nervosismo, stress, eccitazione, preoccupazione, ansia, apprensione, inquietudine, turbamento, angoscia ( senso figurato ) disaccordo, ostilità, attrito, conflitto, contrasto, dissidio, disarmonia, dissapore

disaccordo, ostilità, attrito, conflitto, contrasto, dissidio, disarmonia, dissapore voltaggio

Contrari

rilassamento, calma, tranquillità

accordo, intesa

distensione, allentamento

Parole derivate

sovratensione

Termini correlati

tendere

Proverbi e modi di dire