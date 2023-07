Un opera che aggiunge pregio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera che aggiunge pregio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIGLIORIA

Tutti gli altri generi letterari la storiografia aggiunge infatti un valore specifico, nel senso che proprio agli scritti degli storici noi dobbiamo la... Essere stato nominato miglior giocatore della uefa europa league (2019-2020), miglior giocatore della serie a (2020-2021) e miglior calciatore aic (2020-2021)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

