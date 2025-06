Un blocchetto per la scrivania nei cruciverba: la soluzione è Notes

Home / Soluzioni Cruciverba / Un blocchetto per la scrivania

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un blocchetto per la scrivania' è 'Notes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOTES

Curiosità e Significato di Notes

La parola Notes è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Notes.

Perché la soluzione è Notes? Notes è un blocchetto di fogli o appunti usato per prendere appunti, appuntare idee o ricordare cose importanti. Perfetto per tenere tutto sotto controllo sulla scrivania, è uno strumento pratico per organizzare le proprie attività quotidiane. Con le notes a portata di mano, nulla sfugge e tutto resta ben annotato, facilitando la gestione di impegni e idee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un libretto per prendere appuntiUn libriccino per prendere appuntiSi tiene in tasca per scrivere quando occorreRiempiono il cestino vicino alla scrivaniaLo si tiene a fianco della scrivaniaLa scrivania del computer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Notes

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un blocchetto per la scrivania", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I S A R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISURA" MISURA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.