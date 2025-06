Trastormarsi, mutare nei cruciverba: la soluzione è Divenire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Trastormarsi, mutare' è 'Divenire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVENIRE

Curiosità e Significato di Divenire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Divenire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Divenire? Divenire significa trasformarsi nel tempo, cambiare forma o condizione per evolversi e adattarsi alle circostanze. È un processo naturale di crescita personale, professionale o di ciò che ci circonda, che porta a una nuova identità o stato. Con il divenire, si apre la possibilità di migliorare e reinventarsi, rendendo ogni fase un passo verso un nuovo sé.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cambiarsi in altroIn filosofia è l opposto dell essereIn filosofia è contrario all essereLe condizioni che possono mutareMutare diversificareMutare luogo a una cosa

Come si scrive la soluzione Divenire

Stai cercando la risposta alla definizione "Trastormarsi, mutare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P E N R A D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PADRONE" PADRONE

