Le condizioni che possono mutare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le condizioni che possono mutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VARIABILI

Significato/Curiosita : Le condizioni che possono mutare

F°) diventa adulto entro un anno. può vivere da due a otto anni, e può mutare fino a circa otto volte in tutto e fino a circa quattro volte in un anno... Radiazione che raggiunge la terra; di conseguenza, le stelle variabili si dividono in: variabili intrinseche la cui luminosità cambia realmente, per esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le condizioni che possono mutare : condizioni; possono; mutare; Detta le condizioni allo sconfitto; Casi e condizioni estremamente particolari; Relativo alle condizioni igieniche; Non versa in buone condizioni ; Ripristino delle condizioni iniziali del computer; possono essere gravi o acuti; Si possono fare alle montagne e alle SPA; Si possono aprire in banca oppure alla posta; possono contenere letti; possono essere di piastrelle laminati parquet; Cambiarlo è mutare atteggiamento o abitudini; mutare di forma; Il lavoro lo costringe a mutare spesso ruolo; Trastormarsi, mutare ; In analisi matematica si impiega per mutare una funzione in un altra funzione;

Cerca altre Definizioni