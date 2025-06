Si oppone al nadir nei cruciverba: la soluzione è Zenit

ZENIT

Curiosità e Significato di Zenit

Hai risolto il cruciverba con Zenit? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Zenit.

Perché la soluzione è Zenit? Zenit indica il punto più alto nel cielo direttamente sopra la testa di un osservatore. È il momento in cui il sole o un altro corpo celeste raggiunge la massima altezza, simbolo di massima elevazione o successo. La parola deriva dall’arabo e rappresenta l’apice, il punto di culminazione, ed è spesso usata in senso figurato per indicare il massimo livello raggiunto.

Come si scrive la soluzione Zenit

Non riesci a risolvere la definizione "Si oppone al nadir"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

