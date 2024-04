La definizione e la soluzione di 5 lettere: Undici di San Pietroburgo. ZENIT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo zenit nell'astronomia osservativa indica il punto di intersezione tra la retta perpendicolare al piano dell'orizzonte, passante per l'osservatore, con la superficie dell'emisfero celeste visibile, punto immaginario, anche definito sfera celeste, intercettato dalla retta verticale all'osservatore, la verticale è a 90° dall'orizzonte del luogo, ovvero, il piano dell'osservatore (semplicemente dove l'osservatore poggia i piedi); altrimenti situato sopra la testa dell'osservatore come il sole nei paesi in prossimità o in corrispondenza dell'equatore. Il punto diametralmente opposto allo zenit (o il suo antipodo) è il nadir (individuabile in ...

zenit ( approfondimento) m

(astronomia) intersezione della volta del cielo con la verticale di un dato punto della superficie della Terra (senso figurato) colmo, apice, il punto più alto. Il giocatore era allo zenit della sua fama calcistica

Sillabazione

zè | nit

Pronuncia

IPA: /'dznit/

Etimologia / Derivazione

dall'arabo samt cioè "direzione, orizzonte"

Sinonimi

(per estensione) cima, vetta, vertice, sommità, culmine, apice, acme, apogeo

