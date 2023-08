In un processo civile si oppone al convenuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un processo civile si oppone al convenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTORE

Significato/Curiosita : In un processo civile si oppone al convenuto

Satisdatio iudicatum solvi, viene privato del possesso, e questo fa sì che egli da convenuto diventi attore e incorra nell'onere della prova. bibl.: p. f. girard... Mattatore attore feticcio attore bambino altri progetti wikiquote wikizionario wikinotizie wikimedia commons wikiquote contiene citazioni sull'attore wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

