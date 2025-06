Si effettuano in banca nei cruciverba: la soluzione è Depositi

DEPOSITI

Curiosità e Significato di Depositi

Vuoi sapere di più su Depositi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Depositi.

Perché la soluzione è Depositi? Depositi sono somme di denaro che si consegnano in banca, solitamente per garantire un affare o per risparmio. Può riferirsi anche a fondi messi temporaneamente a disposizione della banca, come i depositi a vista o a termine. Sono uno strumento fondamentale per gestire e conservare il proprio denaro in modo sicuro, rappresentando un punto di partenza per molte operazioni finanziarie.

Come si scrive la soluzione Depositi

Se "Si effettuano in banca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I O O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTAIO" NOTAIO

