Se ne occupa la CDP oltre che di prestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne occupa la CDP oltre che di prestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEPOSITI

Significato/Curiosita : Se ne occupa la cdp oltre che di prestiti

la cassa depositi e prestiti (in sigla cdp), nota anche semplicemente come gruppo cdp, è una rilevante istituzione finanziaria dello stato, sotto forma... La cassa depositi e prestiti (in sigla cdp), nota anche semplicemente come gruppo cdp, è una rilevante istituzione finanziaria dello stato, sotto forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

