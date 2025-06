Si affronta a fatica nei cruciverba: la soluzione è Salita

SALITA

Curiosità e Significato di Salita

Perché la soluzione è Salita? Salita indica il movimento verso l’alto, come quando si scende una collina o si percorre una strada in pendenza. È anche usata in senso figurato per descrivere le difficoltà o i sacrifici necessari per raggiungere un obiettivo. Quindi, affrontare una salita significa superare ostacoli con fatica e determinazione, simbolo di impegno e perseveranza nel percorso verso qualcosa di importante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una strada in forte pendioAl ritorno sarà discesaUn qualsiasi percorso ascendenteSi reprime a faticaSi affronta in guerraUna strada che si percorre a fatica

Come si scrive la soluzione Salita

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E L R V O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLERE" VOLERE

