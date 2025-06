Servono per sgrossare il legno nei cruciverba: la soluzione è Asce

ASCE

Curiosità e Significato di Asce

Approfondisci la parola di 4 lettere Asce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asce? L'ascia è uno strumento tradizionale usato per sgrossare e dividere il legno, grazie alla sua lama robusta e affilata. Utilizzata fin dall'antichità, permette di lavorare il legno con precisione, rendendo più facile la preparazione per la creazione di mobili o strutture. In sostanza, l'ascia è un alleato indispensabile per chi lavora il legno in modo manuale e artigianale.

Come si scrive la soluzione Asce

Stai cercando la risposta alla definizione "Servono per sgrossare il legno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

