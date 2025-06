Quella scozzese arriva dall alto nei cruciverba: la soluzione è Doccia

DOCCIA

Curiosità e Significato di Doccia

Perché la soluzione è Doccia? La parola doccia indica sia l'atto di lavarsi sotto un getto d'acqua che l'installazione stessa, come una cabina o una colonna. Il termine deriva dal latino ductia, legato all'idea di condurre o far scorrere l'acqua. Quindi, quando si parla di quella scozzese che arriva dall'alto, ci si riferisce proprio a una doccia, un modo pratico e rinfrescante per rinnovarsi ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Doccia

Hai trovato la definizione "Quella scozzese arriva dall alto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

