Getto d acqua a pioggia nei cruciverba: la soluzione è Doccia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Getto d acqua a pioggia' è 'Doccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOCCIA

Curiosità e Significato di "Doccia"

La parola Doccia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Doccia.

Perché la soluzione è Doccia? Una doccia è un sistema per lavarsi sotto acqua che cade da un soffione, solitamente installato in bagno. È un modo pratico e comodo per rinfrescarsi o pulirsi, sfruttando l'acqua calda o fredda. Il termine deriva dall'idea di una pioggia artificiale, offrendo un momento di relax e benessere quotidiano. La doccia è ormai parte integrante della routine di molte persone.

La cabina nel bagnoQuella fredda fa sbollire gli entusiasmiUna cabina nel bagnoIl getto d acqua che sprizza dalla fontanaPiccolo getto d acqua da fontanaFondo d acqua

Come si scrive la soluzione Doccia

Non riesci a risolvere la definizione "Getto d acqua a pioggia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M N C E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENCOMI" ENCOMI

