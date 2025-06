Punizione in confessionale nei cruciverba: la soluzione è Penitenza

PENITENZA

Curiosità e Significato di Penitenza

Approfondisci la parola di 9 lettere Penitenza: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Penitenza? La parola penitenza indica l'atto di pentimento e rimorso per i propri peccati, spesso accompagnato da preghiere o atti di riparazione. Nella religione cattolica, è un dono che si riceve durante la confessione per purificare l'anima. In modo più ampio, rappresenta anche una forma di autocolpevolizzazione o sforzo di miglioramento personale. È un gesto di riconciliazione e speranza di redenzione.

Come si scrive la soluzione Penitenza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Punizione in confessionale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

