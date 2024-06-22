La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato

SOLUZIONE: PENITENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Penitenza? La penitenza è un gesto che il sacerdote impone a chi si è confessato, come segno di pentimento e di reintegrazione spirituale. Serve a rafforzare la volontà di cambiare comportamento e di avvicinarsi a Dio. Attraverso questa pratica, il penitente manifesta sinceramente il suo rammarico e si impegna a migliorare. È un momento importante di riflessione e di purificazione interiore.

La soluzione associata alla definizione "La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Penitenza:

P Padova E Empoli N Napoli I Imola T Torino E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La riparazione che il sacerdote impone a chi si è confessato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

