La Soluzione ♚ Si pratica in chirurgia prima di operare La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® : ANESTESIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √®. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ANESTESIA

Significato della soluzione per: Si pratica in chirurgia prima di operare In medicina, il termine anestesia indica l'abolizione della sensibilità, della coscienza, e del dolore, unitamente al rilassamento muscolare. L'anestesiologia è quindi quella branca della medicina che si occupa di annullare la sensibilità dolorifica e la coscienza durante un intervento di chirurgia o durante una procedura invasiva. La parola fu inventata dal medico e poeta Oliver Wendell Holmes, che la mutuò dal greco assa (mancanza della sensibilità). Italiano: Sostantivo: anestesia ( approfondimento) f sing (pl.: anestesie) . (medicina) (chirurgia) (farmacologia) procedura medica che consiste nel rendere parzialmente o completamente insensibile il corpo, in modo da diminuire il dolore del paziente e facilitare un'operazione medica. Sillabazione: a | ne | ste | sì | a. Pronuncia: IPA: /aneste'zia/ . Etimologia / Derivazione: dal greco assa cioè "insensibilità", formato da - ossia "senza" e ass ovvero "sensazione" .

