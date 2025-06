Andare... all opera nei cruciverba: la soluzione è Agire

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Andare... all opera' è 'Agire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Agire di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Agire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Agire? Agire significa mettere in pratica decisioni o intenzioni, compiendo azioni concrete per raggiungere un obiettivo. È il contrario di restare inattivi: implica iniziativa e determinazione. Scegliere di agire è il primo passo verso il cambiamento e il progresso, rendendo le idee reali e tangibili nella vita quotidiana. In definitiva, agire è il motore che dà forma ai sogni e alle ambizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non restare inattiviDarsi da farePassare dalle parole ai fattiAndare nel pozzoAndare all attacco sul mareOpera di Virgilio

La definizione "Andare... all opera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

G Genova

I Imola

R Roma

E Empoli

I G O G E R N A D Mostra soluzione



