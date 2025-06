Non ne porta l ambasciatore nei cruciverba: la soluzione è Pena

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ne porta l ambasciatore

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non ne porta l ambasciatore' è 'Pena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENA

Curiosità e Significato di Pena

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pena più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pena.

Perché la soluzione è Pena? La parola pena indica un dolore o sofferenza, spesso legata a una punizione o a una sofferenza morale. Può anche riferirsi a un desiderio ardente o a una condizione di difficoltà. Nel linguaggio quotidiano, si usa per esprimere il senso di sofferenza che si prova in determinate situazioni. In sintesi, la pena è ciò che ci fa provare disagio o rimorso, caratterizzando spesso le emozioni più profonde dell’animo umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La condanna più severaNe ottiene uno sconto il carcerato modelloSi sconta soffrendoSe ne danno per cercare di abbattere una portaNe porta una di novità chi rompe la monotoniaL Iliade ne racconta l assedio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pena

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non ne porta l ambasciatore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E I T E L M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELEMENTI" ELEMENTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.