La condanna più severa nei cruciverba: la soluzione è Pena Capitale

Home / Soluzioni Cruciverba / La condanna più severa

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La condanna più severa' è 'Pena Capitale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENA CAPITALE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pena Capitale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pena Capitale.

Perché la soluzione è Pena Capitale? La pena capitale è una sanzione penale che prevede l'esecuzione della condanna, considerata la punizione più severa possibile. Viene applicata in alcuni Paesi per reati gravissimi come omicidi o tradimenti. Rappresenta la massima forma di punizione, suscitando spesso dibattiti etici e morali sulla sua umanità e efficacia. È una delle pene più controverse e discusse nel mondo del diritto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La più pesante condannaLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "La condanna più severa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T E O T E S R I R A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORSETTIERA" MORSETTIERA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.