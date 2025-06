La lega della faccia degli sfrontati nei cruciverba: la soluzione è Bronzo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La lega della faccia degli sfrontati' è 'Bronzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRONZO

Curiosità e Significato di Bronzo

Hai risolto il cruciverba con Bronzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bronzo.

Perché la soluzione è Bronzo? Bronzo è un metallo resistente e duraturo, ottenuto dall’unione di rame e stagno. Spesso usato per sculture e monili, rappresenta solidità e valore nel tempo. L’espressione suggerisce un carattere forte e determinato, come una lega che unisce elementi diversi per creare qualcosa di stabile e prezioso. In conclusione, il bronzo simboleggia forza e resistenza duratura, anche nelle sfide della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La lega composta da rame e stagnoLega di rame e stagnoHa dato il nome a un età della preistoriaCanoro uccelletto con la faccia rossaUna lega per posateChini a faccia in giù

Come si scrive la soluzione Bronzo

Hai davanti la definizione "La lega della faccia degli sfrontati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

O Otranto

N Napoli

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G N O S T L O T U O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGOLO OTTUSO" ANGOLO OTTUSO

