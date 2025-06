L ha fondato Zuckerberg nei cruciverba: la soluzione è Facebook

FACEBOOK

Curiosità e Significato di Facebook

Approfondisci la parola di 8 lettere Facebook: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Facebook? Facebook è il social network creato da Mark Zuckerberg, che permette di connettere amici, condividere contenuti e restare aggiornati sulle vite degli altri. Fondata nel 2004, questa piattaforma ha rivoluzionato il modo di comunicare online, diventando un punto di riferimento mondiale. È uno strumento che unisce persone di ogni età e provenienza, rendendo il mondo più piccolo e accessibile.

Come si scrive la soluzione Facebook

F Firenze

A Ancona

C Como

E Empoli

B Bologna

O Otranto

O Otranto

K Kappa

