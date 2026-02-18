Il Giuliano che ha fondato Il foglio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Giuliano che ha fondato Il foglio' è 'Ferrara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERRARA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Giuliano che ha fondato Il foglio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Giuliano che ha fondato Il foglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ferrara? Ferrara è una città ricca di storia e cultura, famosa per il suo centro medievale e le sue mura imponenti. Tra le figure che hanno contribuito alla sua rinascita culturale, spicca il Giuliano che ha fondato Il foglio, un'importante pubblicazione locale. Questo personaggio ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la diffusione di idee e informazioni, rafforzando l’identità della città. La sua opera ha lasciato un segno indelebile nel panorama editoriale di Ferrara, contribuendo a mantenere vivo il suo patrimonio culturale.

Per risolvere la definizione "Il Giuliano che ha fondato Il foglio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Giuliano che ha fondato Il foglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ferrara:

F Firenze E Empoli R Roma R Roma A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Giuliano che ha fondato Il foglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

