GARA

Curiosità e Significato di Gara

Perché la soluzione è Gara? Impegno atletico si riferisce all'energia, alla determinazione e alla dedizione che una persona mette in un evento sportivo o una competizione. È l'atto di impegnarsi con passione per raggiungere un obiettivo sportivo, come una corsa o una partita. In breve, rappresenta l'evento stesso in cui si dimostra questa grinta, ed è proprio lì che si concretizza il vero spirito competitivo.

Come si scrive la soluzione Gara

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M F R I Mostra soluzione



