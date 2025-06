Un cambio e la 12 verticale è una competizione nei cruciverba: la soluzione è Gara

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un cambio e la 12 verticale è una competizione' è 'Gara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARA

Curiosità e Significato di Gara

Approfondisci la parola di 4 lettere Gara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gara? Una gara è una competizione in cui due o più partecipanti si sfidano per raggiungere un obiettivo, come vincere una corsa, un match o un'esame. È un'occasione per mettere alla prova abilità, forza o strategia, e può essere sia sportiva che ludica. In breve, la gara rappresenta il confronto tra avversari in un percorso di sfida e miglioramento.

Come si scrive la soluzione Gara

Non riesci a risolvere la definizione "Un cambio e la 12 verticale è una competizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N I I R A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARAINI" MARAINI

