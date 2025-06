Imberbe priva di peluria nei cruciverba: la soluzione è Glabra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Imberbe priva di peluria' è 'Glabra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLABRA

Curiosità e Significato di Glabra

Hai risolto il cruciverba con Glabra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Glabra.

Perché la soluzione è Glabra? Glabra descrive qualcosa privo di peli o peluria, come una pelle liscia e levigata. Spesso si usa per indicare zone del corpo senza peli o superfici senza pelo, dando un senso di purezza e morbidezza. È un termine che richiama un aspetto pulito e curato, molto apprezzato in cosmetica e estetica. In breve, rappresenta l’assenza di peli, donando un’immagine di eleganza e semplicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la faccia dell imberbeCome una gamba dopo la cerettaPriva di accentoPriva di un occhioPriva di indumenti

Come si scrive la soluzione Glabra

Stai cercando la risposta alla definizione "Imberbe priva di peluria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

L Livorno

A Ancona

B Bologna

R Roma

A Ancona

