La Soluzione ♚ Lo è la faccia dell imberbe La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo è la faccia dell imberbe. GLABRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e la faccia dell imberbe: La liquirizia (Glycyrrhiza glabra L., 1758) è una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, appartenente alla famiglia delle Fabaceae la stessa dei legumi.Liquirizia è anche il nome dell'estratto vegetale ottenuto dalla bollitura del fusto sotterraneo di questa pianta. Aggettivo Significato e Curiosità su: La liquirizia (Glycyrrhiza glabra L., 1758) è una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, appartenente alla famiglia delle Fabaceae la stessa dei legumi.Liquirizia è anche il nome dell'estratto vegetale ottenuto dalla bollitura del fusto sotterraneo di questa pianta. glabro m sing (fisiologia) (medicina) che è privo di peli (botanica) di organo privo di peli Sillabazione glà | bro Pronuncia IPA: /'glabro/ Etimologia / Derivazione dal latino glaber Parole derivate glabrescente, glabrescenza, glabrismo Altre Definizioni con glabra; faccia; imberbe; Come una gamba dopo la ceretta; Chine a faccia in giù; Chino a faccia in giù; China a faccia in giù;

