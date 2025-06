Il suo presidente è detto governatore nei cruciverba: la soluzione è Regione

REGIONE

Curiosità e Significato di Regione

Perché la soluzione è Regione? La parola regione indica una vasta area geografica che costituisce una suddivisione amministrativa di uno Stato, come l'Italia. Essa è governata da un presidente o governatore, responsabile di gestire le questioni locali e rappresentare la comunità. In sintesi, una regione è un importante livello di organizzazione territoriale, che permette di amministrare e pianificare lo sviluppo del territorio in modo coordinato.

Come si scrive la soluzione Regione

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

