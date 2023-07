Può essere a Statuto Speciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere a Statuto Speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REGIONE

Significato/Curiosita : Puo essere a statuto speciale

Regione a statuto speciale sono fissate dallo statuto regionale. lo statuto regionale di una regione a statuto speciale è detto statuto speciale e disciplina... Con o contengono il titolo. il termine regione (dal latino regio, regionis) dà il nome a molte voci: regione – un'ampia estensione di superficie terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Può essere a Statuto Speciale : essere; statuto; speciale; Solido che può essere gelato; Il gioco di carte che può essere scientifico; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; In bagno possono essere sospesi; Ogni artista che debutta sogna d essere quello nascente; Ha un suo statuto ; Ce ne sono cinque a statuto speciale; Associazioni con statuto giuridico; Si dice di regione a statuto speciale; Lo statuto in vigore prima della Costituzione; Ha uno speciale registro; Gruppo speciale dei Carabinieri; Può essere speciale nello sci; In Gran Bretagna è una speciale moneta d oro; Ce ne sono cinque a statuto speciale ;

Cerca altre Definizioni