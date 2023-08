Kemal Ataturk è stato il suo primo Presidente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Kemal Ataturk è stato il suo primo Presidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TURCHIA

Significato/Curiosita : Kemal ataturk e stato il suo primo presidente

fondatore e primo presidente della repubblica turca (1923-1938). dal 1916 fu chiamato mustafa kemal "pasa", dal 1934 kemal "atatürk". è considerato... Coordinate: 39°n 36°e / 39°n 36°e39; 36 la turchia (in turco türkiye), ufficialmente repubblica di turchia (in turco türkiye cumhuriyeti), è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Kemal Ataturk è stato il suo primo Presidente : kemal; ataturk; stato; primo; presidente; Il vero nome di ataturk ; Far credere che un atto sia stato stilato in precedenza; Insieme delle funzioni che un agente svolge presso uno stato nel tempo in cui è accreditato; Magazzino che è stato trasformato in abitazione; La capitale dello stato USA dell Arizona; Lo stato africano con i laghi Nyos e Monoun; Louis pilota che trasvolò per primo La Manica; Con i salvati in un saggio di primo Levi; Un Pedro tra i poeti spagnoli del primo Novecento; Opprimo no il dormiente; Un primo piatto; Il terzo presidente USA; Il Corrado presidente dell Agcom dal 2005 al 2012; Il nome del Cairo editore e presidente del Torino; Il Dick vicepresidente degli USA dal 2001 al 2009; Nel governo insieme al presidente del Consiglio;

Cerca altre Definizioni