La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il noto vino di Valdobbiadene' è 'Prosecco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROSECCO

Curiosità e Significato di Prosecco

Approfondisci la parola di 8 lettere Prosecco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Prosecco? Il Prosecco è un celebre vino italiano proveniente dalla regione di Valdobbiadene, noto per la sua freschezza e vivacità. Ricco di bollicine e dal gusto fruttato, è ideale per brindare in compagnia. Questo spumante rappresenta una delle eccellenze enologiche del nostro Paese, apprezzata in tutto il mondo. Un autentico simbolo di convivialità e tradizione italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un vino da aperitiviSi versa per gli spritzIl tipico vino di ValdobbiadeneNoto vino rosso sicilianoÈ noto quello di ValdobbiadeneNoto vino toscano

Come si scrive la soluzione Prosecco

Hai davanti la definizione "Il noto vino di Valdobbiadene" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

O Otranto

