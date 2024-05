La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Lo stipendio dell operaio

Sostantivo

Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Il termine salario deriva dal latino, in quanto nell'antica Roma ai soldati veniva spesso corrisposta, come integrazione della loro paga, una razione di sale.

salario ( approfondimento) m sing (pl.: salari)

(diritto) (economia) compenso periodico di un lavoratore subordinato

Sillabazione

sa | là | rio

Pronuncia

IPA: /sa'larjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino salarium (neutro sostantivato dell’aggettivo salarius), derivazione di sal cioè "sale" significa quindi "razione di sale"

Sinonimi

compenso, onorario, paga, stipendio, retribuzione, remunerazione, parcella, ricompensa, quindicina

Parole derivate