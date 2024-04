La Soluzione ♚ Retribuzione periodica

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Retribuzione periodica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALARIO

Curiosità su Retribuzione periodica: Unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50, c. 1, lettera c-bis), d.p.r. 917/1986); le... Il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente in ambito di rapporto di lavoro subordinato o assimilabile. Il termine salario deriva dal latino, in quanto nell'antica Roma ai soldati veniva spesso corrisposta, come integrazione della loro paga, una razione di sale.

