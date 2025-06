I passaggi con le strisce nei cruciverba: la soluzione è Pedonali

PEDONALI

Curiosità e Significato di Pedonali

Approfondisci la parola di 8 lettere Pedonali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pedonali? Le passaggi con le strisce sono zone designate per attraversare le strade in sicurezza, segnate da linee bianche sul asfalto. Sono chiamate anche pedonali perché sono gli spazi riservati ai pedoni, permettendo di attraversare senza pericolo e di rispettare il traffico veicolare. Quindi, quando si parla di pedonali, si fa riferimento a queste aree fondamentali per la sicurezza di chi cammina in città.

Come si scrive la soluzione Pedonali

Hai trovato la definizione "I passaggi con le strisce" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

