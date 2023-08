Sono vietate alle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vietate alle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ISOLE PEDONALI

Significato/Curiosità : Sono vietate alle auto

Le isole pedonali rappresentano spazi riservati esclusivamente ai pedoni, vietando l'accesso alle auto. Queste zone promuovono la sicurezza e l'ambiente urbano, riducendo il traffico veicolare e offrendo spazi dedicati alla socializzazione e alla fruizione urbana. Caratterizzate da aree pedonali, piazze e spazi verdi, le isole pedonali migliorano la qualità dell'aria, incentivano la mobilità sostenibile e favoriscono il commercio locale. La creazione di tali zone richiede una pianificazione attenta e soluzioni di trasporto alternative per i residenti e i visitatori, al fine di bilanciare le esigenze di spostamento con la promozione di uno spazio urbano vivibile e accogliente.

