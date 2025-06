I fiori detti anche giorgine nei cruciverba: la soluzione è Dalie

DALIE

Curiosità e Significato di Dalie

Perché la soluzione è Dalie? Le dalie sono fiori molto amati per i loro colori vivaci e le forme eleganti. Il nome deriva dal botanico francese André Dalé, che le studiò nel XIX secolo. Simboli di dignità e gratitudine, queste piante sono perfette per abbellire giardini e bouquet. Le dalie rappresentano anche la bellezza della natura e la passione per il floreale.

Come si scrive la soluzione Dalie

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

