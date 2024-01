La Soluzione ♚ Lo è la colpa se non hai ragione

La definizione e la soluzione di: Lo è la colpa se non hai ragione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo e la colpa se non hai ragione: Riferimento. la colpa è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un soggetto giuridico in ragione della negligenza... Italiano Aggettivo possessivo Curiosità su: Riferimento. la colpa è il titolo di imputazione in base al quale un fatto è ascritto alla responsabilità di un soggetto giuridico in ragione della negligenza... tua (seconda persona singolare femminile) che appartiene a te Quella è casa tua che ha te come origine Quella è la tua scultura. a cui appartieni Dov'è la tua classe Sillabazione tù | a Pronuncia IPA: /'tua/ Etimologia / Derivazione vedi tuo

Altre risposte alla domanda Lo è la colpa se non hai ragione: tua; colpa; ragione;

